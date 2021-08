Kad Merad en couple : comment a-t-il rencontré Julia Vignali ?

Il fait partie des acteurs les plus populaires de France, et cela depuis déjà de nombreuses années. Kad Merad a fait ses débuts au côté d'Olivier Baroux, avec le duo culte Kad et O, avant d'entamer une carrière en solo fructueuse. Acteur bankable, il a connu de nombreux succès au cinéma et vous pourrez le retrouver ce soir à 21h05 sur France 3 dans Marseille, une comédie qu'il a réalisée et dans laquelle on retrouve Patrick Bosso et Mathieu Madénian.

Plutôt discret sur sa vie privée, Kad Merad a connu une longue relation avec l'actrice Emmanuelle Cosso. Ensemble, ils ont eu un fils, Kalil (né en 2004), avant de se séparer. Depuis, il s'est mis en couple avec l'animatrice de télévision Julia Vignali. Une relation qui dure depuis 2014, suite à leur première rencontre, qui s'est faite sur le plateau de l'émission C à vous à laquelle l'acteur de 57 ans a participé. "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là", a-t-il confirmé dans l'émission On refait la télé sur RTL en février 2019, avant d'avertir : "Je ne dirai pas après comment ça s'est passé".

Une rencontre qui aurait pu se faire 20 ans plus tôt !

Une très belle romance qui aurait pu certainement débuter plus tôt si l'on en croit les dires de la présentatrice de 46 ans. Interrogée par Télé 7 Jours en juillet 2019, Julia Vignali a expliqué qu'ils auraient pu travailler sur la même chaîne il y a une vingtaine d'années. "En 2000, j'ai passé un casting pour devenir speakerine sur la chaîne Comédie ! C'était l'époque où Kad et Olivier Baroux officiaient dans La Grosse Émission. Je n'ai pas été retenue. Ratage total..", dévoile-t-elle, avant de conclure, un brin philosophe : "Moralité : quand deux personnes doivent se rencontrer, elles finissent toujours par y arriver".

Retrouvez Kad Merad dans Marseille, lundi 9 août 2021 à 21h05 sur M6.