Kad Merad : Qui est Emmanuelle Cosso, la mère de son fils Kalil ?

Le dimanche 6 décembre 2020, Kad Merad apparaît à l'écran dans le film Supercondriaque. L'occasion de revenir sur le parcours de vie de l'acteur et réalisateur, marqué à jamais par sa rencontre avec l'auteure Emmanuelle Cosso. Tout a commencé en 1992, lorsqu'elle tombe amoureuse du comédien. Ils jouaient alors dans le même cours de théâtre.

"Il a suffi que je le voie lors d'une répétition de Ruy Blas de Victor Hugo, il jouait la scène où Don César vide un sac de pièces d'or. Et j'ai craqué... Il dégageait une telle énergie, il avait une telle présence et il m'a fait tellement rire !", avait-elle confié lors d'un entretien à Paris Match, en 2008. Pourtant à l'époque, Kad Merad avait fait le premier pas. "Je lui ai glissé un mot doux dans sa poche : 'Je pense à vous comme l'aveugle au jour.' C'est beau non ? Bon, j'avoue, j'avais emprunté ce vers à Victor Hugo. J'ai volé la déclaration de Ruy Blas à la reine. La belle Emmanuelle, reine de coeur de Ruy Blas, ça le fait, non ?", avait raconté l'acteur. Très heureux, ils ont accueilli un petit garçon prénommé Kalil (16 ans), né en 2004.

Emmanuelle Cosso et Kad Merad finiront par se séparer, puis divorcer, en 2012, après vingt ans de vie commune. Aujourd'hui, l'acteur a refait sa vie au côté de Julia Vignali, animatrice du Meilleur Pâtissier (M6).

Après avoir décroché un diplôme dans la communication, Emmanuelle Cosso gagne en 2002 le concours de nouvelles Vive la presse, qui signe son début de carrière d'écrivaine. Elle sort son premier roman, J'ai longtemps été une blonde d'un mètre soixante-quinze (2005), puis les autres s'enchaînent avec Mon avion, mon roman, mon amour (2008) et J'ai rencontré quelqu'un (2014). En 2013, sa carrière prend un tournant avec l'écriture d'albums pour enfants.

Dans sa carrière, Emmanuelle Cosso a également été parolière, écrivant des chansons pour Florent Pagny ou Élodie Fregé.