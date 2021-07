Cannes 2021 : Kad Merad et Julia Vignali amoureux complices sur le tapis rouge

Cette année, le jury du festival de Cannes présidé par Spike Lee a récompensé la réalisatrice française Julia Ducournau pour son incroyable film de genre, Titane. Retrouvez ici le palmarès complet de cette édition 2021 :

Grand Prix : Un héros, d'Asghar Farhadi, ex aequo avec Compartiment no 6, de Juho Kuosmanen

Prix du scénario : Ryusuke Hamaguchi et Takamasa Oe, pour Drive My Car

Prix de la mise en scène : Leos Carax, pour Annette

Prix d'interprétation masculine : Caleb Landry Jones, pour Nitram

Prix d'interprétation féminine : Renate Reinsve, pour Julie (en 12 chapitres)

Prix du jury : Le Genou d'Ahed, de Nadav Lapid, ex aequo avec Memoria, d'Apichatpong Weerasethakul

Palme d'or d'honneur : Marco Bellocchio

Palme d'or du court-métrage : Tous les corbeaux du monde, de Tang Yi

Caméra d'or : Murina, d'Antoneta Alamat Kusijanovic