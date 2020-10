Kad Merad et Julia Vignali amoureux complices au Festival du film Lumière

Une pluie de stars pour le sacre des frères Dardenne. Les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de la Palme d'Or à Cannes, ont reçu vendredi 16 octobre à Lyon le Prix Lumière qui récompense chaque année une personnalité marquante du 7e art.

Pour l'occasion, de nombreux membres de la grande famille du cinéma avaient fait le déplacement, dont le comédien Kad Merad, accompagné de son amoureuse, l'animatrice Julia Vignali. Lors du photocall, le couple, d'habitude plutôt discret, semblait plus heureux et complice que jamais. Les amoureux n'étaient pas les seuls à prendre la pose à deux. Thomas Ngijol et sa compagne Karole Rocher, Vincent Perez et sa femme Karine Silla, Christelle Bardet et Laurent Gerra, tous étaient présents pour la cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival du film Lumière. Thomas Dutronc, Zita Hanrot, Clotilde Courau, Abd Al Malik, Emilie Dequenne, Ludivine Sagnier, Abel Ferrara, Irène Jacob, Céline Sallette, Jeanne Cherhal et Radu Mihaileanu étaient eux aussi de la partie.



Les frères Dardenne, "c'est l'un des plus beaux surgissements du cinéma contemporain. C'est une vision du monde, un style et une conviction. Un peu comme les Lumière d'ailleurs, dont ils sont, de ce point de vue, parmi les plus beaux descendants", avait récemment confié à l'AFP Thierry Frémaux, le directeur de l'événement. Les réalisateurs de "Rosetta" (1999) et de "L'Enfant" (2005), auteurs de onze longs métrages à la veine sociale, succèdent au cinéaste américain d'"Apocalypse Now" Francis Ford Coppola, honoré en 2019.

Cette 12e édition, qui s'achève dimanche, a également rendu hommage au savoureux dialoguiste et scénariste français Michel Audiard, qui aurait eu 100 ans cette année, avec une rétrospective de ses films en copies restaurées. Parmi les grands noms du cinéma international, l'Américain Oliver Stone, invité d'honneur du festival, a dévoilé son autobiographie, "A la recherche de la lumière" (éd. L'Observatoire) tandis que son compatriote Viggo Mortensen présentait "Falling", son tout premier film en tant que réalisateur, et animait une masterclass.

Depuis sa création, l'événement a aussi consacré la carrière de Clint Eastwood, Jane Fonda, Quentin Tarantino, Ken Loach, Miloš Forman, Gérard Depardieu, Martin Scorsese, Catherine Deneuve et Pedro Almodóvar.

Présenté comme le plus grand festival au monde consacré aux films classiques, il avait accueilli 200.000 spectateurs en 2019. Et malgré le Covid, les cinéphiles n'ont pas boudé leur plaisir cette année.