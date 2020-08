Laurent Gerra papa : sa compagne Christelle a accouché, le prénom dévoilé

Quelques jours à peine après les révélations du magazine France Dimanche, concernant la grossesse de Christelle Bardet et la future paternité de son amoureux Laurent Gerra, bébé est déjà là ! Alors qu'on l'attendait pour fin septembre, il a finalement pointé le bout de son nez le lundi 24 août 2020.

C'est le site du Progrès qui relate l'heureuse annonce. "La nouvelle va très vite enflammer les réseaux. Pour l'heure, elle circule depuis lundi soir, seulement dans un cercle d'intimes : l'humoriste aindinois Laurent Gerra, 52 ans, et sa compagne depuis dix ans Christelle Bardet sont depuis moins de 24 heures les heureux parents d'une petite Célestine (...) L'enfant, qui pesait 2,4 kg à la naissance, est venue au monde avec une quinzaine de jours d'avance sur le calendrier", peut-on lire. Il s'agirait d'une surprise pour le couple, selon France Dimanche qui avait de son côté appris que les futurs parents avaient voulu ne pas connaître le sexe du bébé jusqu'au bout. Cette petite fille ne devrait toutefois pas uniquement être celle qui viendra consolider le ménage des amoureux puisque, toujours selon le magazine, "Laurent et Christelle auraient aussi choisi de se dire oui" prochainement. Un mariage, un bébé... finalement 2020 n'est pas une sombre année pour tout le monde !

Laurent Gerra et Christelle Bardet - romancière et journaliste qui a notamment signé le livre Quand maman plantait des brosses à dents et lancé un magazine intitulé Le Féminin - sont discrets sur leur belle histoire de coeur depuis des années. Tout juste sait-on que l'animateur Michel Drucker n'est pas étranger à leur rencontre. L'an dernier, sur le plateau de son émission Vivement Dimanche, il recevait Christelle Bardet et faisait quelques confidences aux téléspectateurs. "À une époque, vous vous occupiez de la presse magazine dans le secteur médical. (...) Un jour, c'était à Nantes, on présentait une grand émission qui s'appelait Tenue de soirée, vous étiez là, il y avait Johnny, etc., et arrive Laurent Gerra, qu'on ne présente plus, vous avez rencontré Laurent Gerra et vous ne vous êtes jamais quittés depuis", disait-il alors.

Pour rappel, l'humoriste a notamment partagé la vie de Virginie Lemoine et Mathilde Seigner auparavant.