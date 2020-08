Laurent Gerra : Bientôt papa pour la première fois à 52 ans !

Carnet rose pour Laurent Gerra ! Le populaire humoriste va découvrir tardivement les joies de la paternité, lui qui s'apprête à devenir père pour la première fois. Comme le dévoile le magazine France Dimanche dans son édition du 21 août 2020, sa compagne est enceinte.

Le magazine relate que Christelle Bardet, la compagne de l'humoriste depuis déjà huit ans, attend un heureux événement et que son baby bump pousse à vue d'oeil. "Fille ou garçon ? Les futurs parents ont préféré garder la surprise. On sait juste qu'après l'arrivée de ce bébé, dont la naissance est prévue pour fin septembre, Laurent et Christelle auraient aussi choisi de se dire oui", précisent toutefois nos confrères. Un bébé et un mariage, plus que jamais la vie est belle pour Laurent Gerra.

Très discrets sur leur histoire de coeur, Laurent Gerra et Christelle Bardet - qui a notamment signé le livre Quand maman plantait des brosses à dents et a lancé un magazine intitulé Le Féminin - sont heureux après avoir connu chacun des hauts et des bas sentimentaux. L'humoriste a notamment partagé la vie de Virginie Lemoine ou Mathilde Seigner auparavant.

Heureusement, on peut toujours compter sur Michel Drucker, grand ami des stars du show business, pour en dire un peu plus. L'an dernier, sur le plateau de son émission Vivement Dimanche, il recevait Christelle Bardet et faisait quelques confidences aux téléspectateurs. "À une époque, vous vous occupiez de la presse magazine dans le secteur médical. (...) Un jour, c'était à Nantes, on présentait une grand émission qui s'appelait Tenue de soirée, vous étiez là, il y avait Johnny, etc., et arrive Laurent Gerra, qu'on ne présente plus, vous avez rencontré Laurent Gerra et vous ne vous êtes jamais quittés depuis", avait-il alors confié. Amusée et un peu embarrassée, elle l'avait toutefois remercié pour cette rencontre.