Élodie Frégé, André Manoukian, Yael Naim... Stars comblées sur la scène de l'Olympia

Privés de concert pendant plus d'un an, nos chanteurs préférés retrouvent enfin la scène ! Élodie Frégé s'est produite mercredi soir lors d'un concert mémorable. L'ex-juge de l'émission Nouvelle Star était accompagnée de son ami André Manoukian et de nombreuses autres stars.

Yael Naim, Ayo, Rossy De Palma, Fatoumata Diawara, Keziah Jones... La programmation faisait rêver ! Ce plateau de chanteurs a été monté par l'association EliseCare, organisatrice du concert solidaire "Ensemble à l'Olympia". L'événement a eu lieu ce mercredi 30 juin 2021 à l'Olympia. La fondatrice de l'association, Elise Boghossian et Aline Afanoukoe en étaient les présentatrices.

Les trois femmes ont présenté les artistes à l'affiche. Élodie Frégé a chanté accompagnée d'André Manoukian au piano. Yael Naim était sur scène guitare en main, avec Fatoumata Diawara. Keziah Jones, Ayo, Waxx et le groupe Lily Wood And The Prick ont également régalé les spectateurs de sonorités acoustiques.

Ben l'Oncle Soul, Ours (de son vrai nom Charles Souchon), le fils d'Alain Souchon, ainsi qu'Emel Mathlouthi ont également pris part au concert d'EliseCare. Pour le final, tous les chanteurs se sont réunis sur scène et ont salué le public ensemble.

L'intégralité des bénéfices récoltés de cette grande soirée permettra de renforcer les programmes de santé d'EliseCare pour les femmes et les enfants, victimes collatérales de plusieurs conflits à travers le monde. Depuis sa première mission en 2012, l'association oeuvre auprès des réfugiés et déplacés d'Irak, de Syrie, d'Arménie, du Liban et d'Éthiopie. La pandémie est une menace supplémentaire pour ces enfants et familles victimes des conflits armés, enfants soldats, orphelins et/ou victimes de trafic sexuel.

Le concert Ensemble à l'Olympia était également l'opportunité de profiter de la réouverture des salles de spectacle, une des mesures les plus attendues du déconfinement progressif décrété par le gouvernement.