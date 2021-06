Emmanuel Macron décore deux artistes légendaires pour la 40e Fête de la musique

Comme tous les ans, le 21 juin 2021 marquait le début de la saison estivale. Cette date était aussi l'occasion, enfin, de célébrer les instruments en tous genres. Après une année 2020 artistiquement triste, Emmanuel Macron a relancé la Fête de la musique, dans les rues mais aussi au sein de l'Elysée. Le président de la République, qui a déjà reçu des artistes tels que les Brigitte, Iris Gold ou le DJ Kiddy Smile, avait cette fois-ci misé sur des légendes de notre paysage culturel.

Cette 40e Fête de la musique a vibré au rythme des sons de Jean-Michel Jarre et de Marc Cerrone, pionniers de la musique électro, chacun à sa manière. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a décidé de les honorer. Le premier artiste a été fait commandeur de la Légion d'honneur, le second chevalier. "J'ai décoré deux immenses stars pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils inspirent, a déclaré le chef de l'Etat en introduisant la soirée, auprès de son épouse Brigitte, sur la vaste scène montée sur le parvis du palais présidentiel. Ils sont au coeur de la musique française, européenne et mondiale et nous pouvons être fiers de cette musique créée en France et qui rayonne dans le monde entier."

NSDOS, Irène Dresel, Crystal Murray et Glitter se sont joints aux deux têtes d'affiche de la soirée. Bien sûr, ce concert s'est déroulé à l'Elysée dans des conditions un peu particulières, puisque la pandémie de Covid-19 n'est pas complètement éteinte. Les artistes ont joué devant le couple présidentiel, bien sûr, mais aussi devant un public de 300 personnes assis sur des tabourets, dont la divine comédienne Charlotte Rampling, ancienne épouse de Jean-Michel Jarre - qui a depuis refait sa vie avec Gong Li. Cette journée était décidément bercée de musique pour Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé, le matin, le retour des concerts avec public debout dès le 30 juin et la réouverture des discothèques le 9 juillet. Il a également eu l'occasion de discuter avec Justin Bieber et son épouse Hailey, en visite au palais de l'Elysée, juste avant que le concert ne débute...