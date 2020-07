Jean-Michel Jarre en deuil : vacances avec Gong Li pour adoucir sa peine

Il est temps de souffler un grand coup ! En cette année 2020, les vacances sont nécessaires pour tout le monde. Mais Jean-Michel Jarre fait partie des grands éprouvés. Comme beaucoup d'artistes, il a dû mettre sa carrière entre parenthèses. Le musicien fantasque a également perdu de nombreux proches. Christophe, Tony Allen, Little Richard, Ennio Morricone, Florian Schneider du groupe Kraftwerk. Cerise sur le gâteau : le 21 juillet, il a appris la disparition d'un être si cher à son coeur. "Mon ami Alain Bilowus, producteur et complice de tant de mes concerts, la bonté même, est parti aujourd'hui, a-t-il écrit dans la douleur. On pense à toi et tu demeures avec nous."

Les problèmes, la peine, le manque, il y pensera plus tard. Pour l'heure, Jean-Michel Jarre profite du soleil de la Côte d'Azur puisqu'il a atterri, il y a quelques jours, dans sa région favorite de France. Le 15 juillet 2020, il a été aperçu en pleine promenade, auprès de sa compagne Gong Li. Le visage recouvert d'un masque de protection - pandémie du coronavirus oblige ! -, les amoureux ont profité des rayons de l'astre chaud tout en respectant les consignes de sécurité. Quelques jours plus tard, ils ont été photographiés dans les rues de la ville, flânant entre cafés et boutiques...