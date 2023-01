Jean-Michel Jarre et son fils David réunis pour la première fois en direct, séquence émouvante pour le duo

Dimanche 15 janvier 2023, Jean-Michel Jarre a eu le plaisir de voir son fils David, né de sa précédente union avec l'actrice Charlotte Rampling, le rejoindre sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, diffusée sur France 3. Il s'agit de la toute première apparition du duo à la télévision. De quoi émouvoir le musicien de 74 ans, notamment très content de voir que le fruit de ses entrailles s'avère être un brillant magicien.

"Je suis très heureux qu'il soit là. Je ne suis pas seulement fier parce qu'on est toujours fier quand ils font des choses intéressantes et inattendues (...) Mais il est en train de devenir le taulier sur le plan de la magie, il a attendu un grand nombre d'années pour venir sur les plateaux télé pour préparer son show", a-t-il assuré à Michel Drucker, avant que l'illusionniste ne les rejoigne sur le canapé rouge pour effectuer son tour de magie.

Je suis très content d'être là

Un moment très émouvant pour le père comme le fils. "Je suis très content d'être là", a notamment indiqué ce dernier. Pour rappel, en décembre dernier, c'est une autre étape qui était franchie par les deux artistes, à savoir celle de s'exprimer pour la première fois ensemble en interview, à l'occasion d'un entretien accordé au magazine Paris Match. "C'était le bon moment pour nous raconter", avait notamment estimé Jean-Michel Jarre.

Son fils avait ensuite évoqué leur relation : "Le premier magicien que j'ai rencontré, c'est mon père ! Il a inventé son propre monde. Enfant, j'ai été bercé par les heures passées dans son studio." Des confidences inédites et touchantes de la part de l'artiste de 46 ans. A noter que son père, aujourd'hui en couple avec la comédienne Gong Li, avait également profité de cette entrevue pour s'exprimer sur la sortie d'Oxymore, son 22e album.

Un projet "brillant", "complètement barré", "jubilatoire", qui est déjà "dans le top 10 des ventes mondiales", écrivait notamment Paris Match dans son article, tandis que le magazine Les Inrockuptibles évoquait "Un disque multiple, à la confluence de l'hommage et de l'anticipation, du digital et du numérique, de l'expérimental et du fonctionnel".