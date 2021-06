Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, les deux ex toujours très proches !

L'année 2021 marque le retour d'un semblant de vie normale. La Fête de la musique a, par exemple, pu avoir à nouveau lieu, tout comme le concert traditionnellement donné à l'Elysée pour l'occasion, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et de son épouse Brigitte. Cette année, c'est Jean-Michel Jarre et Marc Cerrone qui ont fait trembler le parvis du palais. Ils ont, en même temps, été décorés par le dirigeant français. L'un a a été fait commandeur de la Légion d'honneur, l'autre chevalier. De quoi les motiver à ambiancer l'audience restreinte de 300 personnes assises... dont certains visage connus.

Dans la foule, les yeux de lynx ont repéré Jack Lang, fondateur de la Fête de la musique, mais aussi Charlotte Rampling, venue applaudir son ex Jean-Michel Jarre. S'ils se sont séparés en 1996 et que leur divorce a été prononcé en 2003, les anciens tourtereaux ont beaucoup partagé ensemble. Ils ont eu un garçon, David - 44 ans -, ensemble, et on élevé Barnaby Southcombe - 48 ans -, le fils aîné de la comédienne, tout comme Emilie Jarre - 45 ans -, la fille du musicien. Ils sont mêmes devenus grands-parents à plusieurs reprises ! Ce qui explique qu'ils forment encore, en 2021, une grande et belle famille.

Charlotte reste le pivot de mon existence, la mère de mes enfants, et ma meilleure amie

Jean-Michel Jarre a été marié à trois reprises. S'il s'est retrouvé plongé dans une profonde dépression pendant dix ans à la suite de sa rupture avec Charlotte Rampling, il a depuis refait sa vie avec la sublime Gong Li, récemment vue sur Disney+ dans le film life action Mulan. "Charlotte reste le pivot de mon existence, la mère de mes enfants, et ma meilleure amie, expliquait-il toutefois, récemment, dans les colonnes de Paris Match. Elle est aussi, bien sûr, une très grande comédienne, tout comme Gong Li. Peut-être que ce lien avec les actrices, pour un musicien, tient à nos modes de vie assez similaires." La voici donc, la recette de l'amour...