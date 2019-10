Jean-Michel Jarre : "Charlotte Rampling reste le pivot de mon existence"

Jean-Michel Jarre a été marié à trois reprises, mais l'une de ses unions a duré plus longtemps que les autres. Celle avec Charlotte Rampling. Le musicien de 71 ans et l'actrice de 73 ans ont été mariés durant vingt-cinq ans (de 1978 à 1993), mais leur séparation était survenue bien plus tôt, en 1997. De leur amour est né un garçon, David (42 ans) mais ils ont aussi élevé ensemble Barnaby Southcombe (47 ans), le fils aîné cinéaste de Charlotte et Émilie Jarre (43 ans), la fille aînée, graphiste, de Jean-Michel. Cette dernière est née du bref mariage de son père avec Flore Guillard dans les années 1970.

Bien que son mariage avec Charlotte Rampling s'écrive au passé depuis un long moment, Jean-Michel Jarre est restée très proche de la Britannique. Charlotte et lui forment toujours une famille. Une complicité éternelle qu'il évoque dans une longue interview accordée à Michel Drucker dans le numéro du 17 octobre 2019 de Paris Match. Cet entretien très personnel fait suite à la publication de l'autobiographie du roi du synthé aux éditions Robert Laffont, Mélancolique Rodéo.

Invité à se confier sur les femmes de sa vie, dont Charlotte Rampling, Jean-Michel Jarre dit à son sujet : "Charlotte reste le pivot de mon existence, la mère de mes enfants, et ma meilleure amie. Elle est aussi, bien sûr, une très grande comme comédienne, tout comme Gong Li." Comblé auprès de l'actrice chinoise de 53 ans, Jean-Michel Jarre ne peut s'empêcher de la mêler à sa confidence. Le musicien fait d'ailleurs la couverture de Paris Match avec sa compagne, une séance photos réalisée à Venise. "Peut-être ce lien avec les actrices, pour un musicien, tient à nos modes de vie assez similaires", complète-t-il.

Lors d'une précédente interview accordée au Journal du dimanche, le 6 octobre dernier, Jean-Michel Jarre avait évoqué la dépression dans laquelle il était tombé après sa rupture avec Charlotte Rampling. "Pendant dix ans, j'ai connu une période de dépression, tout partait à vau-l'eau. Je devenais ce que je ne voulais surtout pas être : mon père. J'enchaînais les relations sans les assumer", avait-il témoigné. Jusqu'à ce qu'une sublime Chinoise entre dans sa vie, qu'il se décide à se poser pour de bon avec elle et que Gong Li devienne la femme du reste de sa vie.

L'intégralité de l'interview de Jean-Michel Jarre est à découvrir dans l'édition du 17 octobre 2019 de Paris Match.