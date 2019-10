Jean-Michel Jarre, posé pour de bon : "Gong Li est la femme du reste de ma vie"

Le 25 mars 2019, à l'occasion d'un dîner d'Etat organisé à l'Elysée en l'honneur du président chinois Xi Jinping, Michel Jarre et Gong Li officialisaient leur histoire d'amour. La romance entre le musicien français de 71 ans et l'actrice chinoise de 53 ans est toujours d'actualité et s'inscrit dans la durée. Jean-Michel Jarre en a la certitude.

Dans une longue interview accordée au Journal du dimanche ce 6 octobre 2019, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Mélancolique Rodéo aux éditions Robert Laffont, l'empereur de la musique électro y évoque sa vie amoureuse.

Après avoir passé vingt ans aux côtés de l'actrice Charlotte Rampling, Jean-Michel Jarre avoue avoir perdu pied suite à leur séparation survenue en 1998. "Pendant dix ans, j'ai connu une période de dépression, tout partait à vau-l'eau. Je devenais ce que je ne voulais surtout pas être : mon père. J'enchaînais les relations sans les assumer", confie-t-il.

Après avoir vécu une histoire d'amour avec Anne Parillaud (marquée par un mariage de 2005 à 2010), Jean-Michel Jarre est tombé sous le charme d'un beauté chinoise, l'actrice Gong Li, avec qui il désire passer le reste de son existence. "Elle est la femme du reste de ma vie. Elle m'a fait comprendre le lien mystérieux que j'entretiens avec la Chine depuis mes concerts à Pékin et à Shanghai en 1981. Je suis devenu le premier musicien occidental à m'y être produit après la période de Mao. Par sa rencontre, Li m'a donné une réponse sur ce trajet", explique-t-il au JDD. Sa route avec Gong Li semble donc toute tracée...

L'intégralité de l'interview de Jean-Michel Jarre est à retrouver dans l'édition du 6 octobre 2019 du Journal du dimanche. Son autobiographie Mélancolique Rodéo est disponible depuis le 3 octobre aux éditions Robert Laffont.