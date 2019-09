Jean-Michel Jarre et Gong Li : couple amoureux à la Mostra de Venise 2019

Qui a osé douter du fait que Venise était la ville de l'amour ? Depuis que la Mostra 2019 – festival international du film – a débuté, c'est roucoulade sur roucoulade, au bord des canaux comme sur les tapis rouges. Le mercredi 4 septembre, tous les regards se sont tournés sur un couple particulièrement hypnotisant : celui que forment la divine Gong Li et le musicien frenchie Jean-Michel Jarre. Exit les Pete Davidson et Margaret Qualley, les Rami Malek et Lucy Boynton, encore même les Stefano Accorsi et Bianca Vitali, tous aperçus en train de s'aimer à l'italienne.

Le glamourissime binôme a foulé le red carpet du Palais du cinéma pour assister à la projection du film Saturday Fiction (Lan xin da ju yuan en VO), du réalisateur Lou Ye. Gong Li, qui tient le rôle principal du long métrage chinois, était vêtue d'une longue robe Elie Saab inspiration kimono, rouge et noire satinée. À leur côté pour célébrer le septième art, une certaine Delphine Wespiser, Miss France 2012. Le 25 mars 2019, la comédienne de 53 ans officialisait ses élans amoureux en s'affichant pour la toute première fois au bras de Jean-Michel Jarre lors d'un dîner rendu au Palais de l'Élysée. On dirait bien que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes.



Une famille avec Charlotte Rampling

Décidément, Jean-Michel Jarre a un truc pour les icônes du grand écran. Pendant plus de vingt ans, le compositeur a partagé la vie de Charlotte Rampling, avec qui il a eu un fils : David Jarre (42 ans). Ils ont élevé ensemble les enfants qu'ils avaient eu d'unions précédentes. Barnaby Southcombe (46 ans) pour elle, Émilie Jarre (43 ans) pour lui. "Nous nous sommes malheureusement séparés en 1996, se souvenait Jean-Michel Jarre dans les colonnes du magazine Gala. Mais nous formons toujours une famille. Nous sommes devenus les heureux grands-parents des enfants d'Émilie et de Barnaby."