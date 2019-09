Rami Malek et Lucy Boynton : le couple ultraglamour illumine les rues de Venise

La ville de Venise a rarement autant été témoin de tant d'effusions ! Depuis que le festival international du film a débuté, le 28 août 2019, les célébrités foulent tout autant les moquettes écarlates du Palais du cinéma que les pavés de la ville. Loin du public, des objectifs et des paillettes, les couples profitent des longues balades au bord des canaux : Pete Davidson a tenu la main de la belle Margaret Qualley, Stefano Accorsi – l'ex de Laetitia Casta – s'est promené avec son épouse Bianca Vitali... Depuis le 1er septembre, deux autres amoureux roucoulent en Italie, Rami Malek et Lucy Boynton.

Les deux comédiens ont à nouveau assumé leurs sentiments au grand jour. S'ils commentent rarement leur relation dans les médias – hormis un joli clin d'oeil le soir de la 91e cérémonie des Oscars –, ils n'ont en revanche aucun mal à s'afficher main dans la main. À l'occasion d'une soirée Miu Miu, le couple a d'ailleurs accepté de prendre la pose ensemble. Rami Malek a rencontré Lucy Boynton sur le tournage du film Bohemian Rhapsody au début de l'année 2018. Lui jouait Freddie Mercury et elle la compagne du chanteur, Mary Austin. En transformant les effusions sentimentales fictives en histoire réelle, Lucy Boynton est officiellement devenue l'as de trèfle qui pique le coeur de Rami.

Une victoire qui tombe à pic

Double victoire pour le comédien de 38 ans, reparti avec l'Oscar en poche et l'amour au coeur. Si Lucy Boynton a obtenu l'un des rôles principaux de la nouvelle série de Ryan Murphy – The Politician, disponible sur Netflix dès le 27 septembre 2019 –, Rami a raflé la victoire du Meilleur acteur le 24 février dernier. "Oh mon dieu. Ma maman est là quelque part. Je t'aime ! Merci à ma famille pour tout cela, se réjouissait-il. Si l'enfant que j'ai été avait vu cela, il aurait été estomaqué. Ce gamin a lutté pour trouver ses repères, son identité. À tous ceux qui cherchent aussi, qui veulent trouver leur voie, écoutez : on a fait un film sur un homosexuel immigré qui a vécu sa vie sans s'excuser. Le fait que je partage son histoire avec vous ce soir est la preuve que nous voulons avoir des histoires comme celle-ci. Je suis le fils d'immigrés d'Égypte, je suis un Américain de première génération. Mon histoire est en train de s'écrire, et je ne pourrais jamais être assez reconnaissant à tous ceux qui ont cru en moi pour ce moment. C'est quelque chose que je vais chérir jusqu'à la fin de mes jours."

Après avoir récupéré son trophée d'or, Rami Malek a en revanche chuté de manière assez terrible dans l'enceinte du Théâtre Dolby de Los Angeles, Oscar toujours à la main. À moins que, sous les yeux de Lucy Boynton, il ne soit tombé pour elle...

Yohann Turi