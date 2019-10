Jean-Michel Jarre amoureux de Gong Li : il raconte leur coup de foudre

En mars 2019, Jean-Michel Jarre et Gong Li foulaient ensemble le tapis rouge de l'Élysée, une apparition en couple inattendue pour un dîner d'État organisé à l'Élysée en l'honneur du président chinois Xi Jinping qui avait fait office d'officialisation de leur idylle. Depuis, le musicien français de 71 ans et l'actrice chinoise de 53 ans exposent leur amour sur tapis rouge.

Actuellement en promotion de son autobiographie Mélancolique Rodéo (sorti le 3 octobre dernier aux éditions Robert Laffont), Jean-Michel Jarre a dévoilé les dessous de sa rencontre avec Gong Li à Michel Drucker, dans une interview publiée dans l'édition du 17 octobre de Paris Match. Les amoureux en font d'ailleurs la couverture, photographiés à Venise.

Lorsque l'empereur de la musique électro a croisé la route de sa compagne, le coup de foudre a été immédiat. Leur rencontre s'est déroulée "à Paris, chez un ami commun". "Nous avons immédiatement eu le sentiment de nous trouver, ou plutôt de nous retrouver, l'étrange sensation de nous connaître depuis longtemps", a-t-il confié à Michel Drucker. Tombée littéralement sous le charme du musicien, de son univers, Gong Li ne l'a plus quitté. "J'étais en pleine tournée Electronica, de passage en France entre les concerts de Londres et Stockholm. Li est repartie avec moi, tout naturellement, en s'intégrant à l'équipe comme si elle en faisait partie depuis toujours. J'aime aussi l'idée qu'entre nous, le Lyonnais et la Chinoise, la route, celle de la soie, était toute tracée", a raconté l'artiste.

Avec cette confidence, et après analyse de son calendrier de tournée figurant toujours sur son site officiel, on peut en déduire que Jean-Michel Jarre a rencontré Gong Li en octobre 2016 puisque son concert de Londres, à l'O2 Arena, était le 7 octobre 2016 et celui de Stockholm le 29 octobre. Le couple aurait ainsi attendu deux ans et demi pour officialiser à l'Élysée.

Gong Li, une légende en Chine

Dans cette même interview pour Paris Match, Jean-Michel Jarre ne tarit pas d'éloges à propos de sa compagne. "Gong Li est une légende en Chine, c'est à travers elle que le monde a pris conscience de l'importance du cinéma chinois. (...) Elle incarne aussi l'indépendance et la liberté de la femme moderne chinoise, encense-t-il. J'ai beaucoup de chance de partager ma vie avec une femme dont j'admire la bonté, qui est capable de s'intégrer partout en dépit des barrières linguistiques, sociales, culturelles. C'est très rare une telle ouverture d'esprit, une telle sérénité."

Dans une précédente interview accordée au Journal du dimanche (le 6 octobre), Jean-Michel Jarre avouait voir en Gong Li la femme du reste de sa vie. "Elle m'a fait comprendre le lien mystérieux que j'entretiens avec la Chine depuis mes concerts à Pékin et à Shanghai en 1981. Je suis devenu le premier musicien occidental à m'y être produit après la période de Mao. Par sa rencontre, Li m'a donné une réponse sur ce trajet", avait-il expliqué.

Avant cette belle histoire d'amour, le musicien a été marié pendant de longues années à Charlotte Rampling – qui reste un pivot de son existence – de 1978 à 2003. L'actrice et le musicien étaient séparés depuis 1997. Ils ont élevé ensemble leurs trois enfants.



L'intégralité de l'interview de Jean-Michel Jarre est à découvrir dans l'édition du 17 octobre 2019 de Paris Match.