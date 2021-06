Brigitte et Emmanuel Macron avec Justin Bieber à l'Elysée, Hailey Baldwin en robe sexy

Justin Bieber est à Paris avec sa femme Hailey Baldwin et le chanteur canadien de 27 ans a effectué une visite pour le mois insolite dans l'après-midi du lundi 21 juin 2021. L'interprète de Peaches avait demandé à Emmanuel Macron d'être reçu au palais de l'Elysée, une requête qui a reçu une réponse favorable. Et c'est ainsi que Justin Bieber et Hailey Baldwin ont rencontré le couple présidentiel, une rencontre qui fait beaucoup parler.

A l'issue de cette visite, le chanteur canadien a publié une photo sur sa page Instagram. L'ex de Selena Gomez apparaît dans un costume gris à rayures, la chemise ouverte et avec des baskets bleues et blanches. Il pose bras dessus, bras dessous aux côtés d'Emmanuel Macron et de sa femme Hailey Baldwin. Le mannequin américain de 24 ans, fille de Stephen et Kennya Baldwin, portait une robe camel pour ce passage remarqué à l'Elysée. Sa toilette était découpée au niveau de la poitrine et laissait apparaître son ventre.