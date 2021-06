Alain Souchon et Elodie Frégé chantent Ensemble à l'Olympia pour les enfants de la guerre

Ensemble à l'Olympia, c'est le grand concert caritatif lancé par l'association EliseCare. Le mercredi 30 juin 2021 à partir de 20 heures, de nombreux artistes donneront une performance sur la scène de la salle de concert culte et parisienne. Les bénéfices sont reversés à l'association, qui oeuvre pour le bien-être et les droits des enfants de la guerre.

Alain Souchon, Waxx, Élodie Frégé, Angélique Kidjo, Lily Wood and the prick, Ayo, Ben l'Oncle Soul, André Manoukian, Keziah Jones, Ours, Fatoumata Diawara, Emel, Lévon Minassian, Rossy de Palma , David Donatien ou encore Yael Naïm seront présents. Une grande soirée programmée et présentée par Aline Afanoukoé.

L'intégralité des bénéfices récoltés lors de cette grande soirée permettra de renforcer les programmes de santé pour les femmes et les enfants, victimes collatérales de plusieurs conflits à travers le monde. Depuis sa première mission en 2012, l'association EliseCare oeuvre auprès des réfugiés et déplacés d'Irak, de Syrie, d'Arménie, du Liban et de l'Éthiopie. L'arrivée de la pandémie est une menace supplémentaire pour ces enfants et familles victimes des conflits armés, enfants soldats, orphelins et/ou victimes de trafic sexuel.