Kad Merad, papa de Khalil : "Je suis très protecteur avec mon fils"

Dans Un homme d'honneur, Kad Merad incarne Richard Altman, un juge réputé pour sa droiture et dont le fils va commettre un délit de fuite, laissant pour mort le fils d'un puissant mafieux. Le spectateur va être plongé dans cette fiction, tirée de la série américaine Your Honor avec Bryan Cranston, où le personnage principal va faire face à un dilemme cornélien entre la morale et le coeur.

Devenu incontournable depuis le succès de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, Kad Merad poursuit sa brillante carrière en mélangeant grosses productions cinématographiques et séries à succès sur le petit écran. Confronté dans Un homme d'honneur à une situation qu'aucun père n'aimerait vivre, il s'est livré au Parisien : "Ce qui est dur, c'est d'être papa d'un enfant menacé de mort. Si j'étais magistrat et que je connaissais les rouages de la justice, si j'avais des connexions dans la police, je ferais exactement la même chose. C'est terrifiant, mais on est prêt à tout pour sauver la vie de nos gamins."

Kad Merad est père depuis 2004 et la naissance de son fils qu'il a eu avec l'actrice et écrivaine française Emmanuelle Cosso-Mérad. L'occasion pour l'acteur de 56 ans né en Algérie de parler de la relation qu'il entretient avec son fils, khalil. "Il m'est déjà arrivé de mentir pour mon fils pour une connerie, alors j'imagine... si sa vie était en danger !", confesse-t-il à Télé Poche.

Dans une autre entrevue pour Télé 7 jours, l'ancien compère d'Olivier Baroux revient sur le lien fort qui le lie à son fils. "Je suis très protecteur avec mon fils", assure-t-il avant d'ajouter qu'il est de l'école "prêt à tout" quand il s'agit de sa progéniture. "On ne touche pas à mon fils ! Mais contrairement à mon personnage, Richard Altman, j'essaierais de limiter les dommages collatéraux", nuance l'ancien humoriste.

Aujourd'hui en couple avec l'animatrice d'M6, Julia Vignali, l'acteur semble apprécier de plus en plus les rôles sombres qui s'offrent à lui. Après la série à succès Baron Noir diffusée sur Canal +, le revoilà dans un rôle complexe qui devrait ravir ses fans.

Retrouvez Kad Merad sur TF1, le 22 mars 2021, dans Un homme d'honneur.