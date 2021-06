Mathieu Madénian : il a lancé un sandwich aux merguez sur une star de la chanson !

Mathieu Madénian n'a jamais la langue dans sa poche. L'humoriste de 44 ans n'hésite jamais à prendre la parole, parfois pour invectiver la RATP, et d'autres fois pour parler de sujets plus légers comme sa passion dévorante pour le football. Présent jeudi 17 juin sur le plateau de Quotidien, le grand copain de Thomas VDB a été légèrement surpris par une anecdote lâchée par le présentateur de l'émission. Alors que l'artiste évoquait les chances de l'équipe de France de remporter l'Euro 2021, Yann Barthès lui parle du fameux match de 1993, la finale de la Ligue des champions remportée par Marseille contre le grand Milan.

Sauf que Yann Barthès ne lui parle pas du match, mais bien des à-côtés et d'une émission présentée par Christophe Dechavanne en marge du match. Entouré de supporters de l'OM, l'animateur star de TF1 à l'époque présente Coucou c'est nous ! et à l'habitude de recevoir des personnalités célèbres. Pour l'occasion, il a invité Enrico Macias. Jusqu'ici tout va bien avant qu'un projectile ne frôle le chanteur qui se met en rogne. Un lancé que l'on doit à nul autre que Mathieu Madenian ! "Je te jure que c'est la vérité", dévoile-t-il après le visionnage de la séquence.

Présent avec quelques membres de sa famille au Vélodrome ce jour-là, l'humoriste n'a pas pu résister à faire cette bêtise. "On était avec mon cousin et des potes et on attend le match... on a 17 ans... il y a Enrico Macias et on a des sandwichs au merguez (...) et on s'amusait à viser la tête d'Enrico Macias", détaille-t-il.

C'était un bon souvenir....Enfin pour moi, pas pour Enrico !

Au stade avec son père, ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à donner des conseils pour bien viser à son fils et ses amis, comme le raconte amusé Mathieu Madénian. "C'était un bon souvenir....Enfin pour moi, pas pour Enrico !", conclut-il.