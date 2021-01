Mathieu Madénian vexé par la SNCF ? Échange tendu sur Twitter...

Certes la crise sanitaire agace tout le monde mais, en de rares occasions, elle peut apporter d'inattendues petits plaisirs. Comme voyager seul, ou presque, dans un train. Chose assez rare, surtout dans un carré de quatre, les adeptes du TGV peuvent en témoigner ! Ravi de bénéficier de ce petit privilège, l'humoriste Mathieu Madénian a partagé une photo de son expérience sur Twitter. Mais il s'est fait taper sur les doigts...

Mercredi 27 janvier 2021, Mathieu Madénian a ainsi posté une photo de lui les jambes étendues sur deux sièges, et ne portant pas de masque contre le coronavirus. En légende, l'artiste de 44 ans écrit : "Petite victoire sur la vie...#carrevip #SNCF." Un message repéré par le compte officiel de l'entreprise ferroviaire, laquelle lui a répondu par la voix de son community manager. Et il s'est fait rappeler à l'ordre. "Mathieu, nous sommes ravis que vous soyez à vos aises dans notre TGV. Nous vous rappelons cependant que 1. le port du masque est obligatoire tout au long du voyage pour la sécurité de tous et 2. poser vos pieds sur le siège est interdit. Il en va de la responsabilité de chacun", pouvait-on lire. Un coup de règle sur les doigts que n'a pas franchement apprécié le grand complice de Thomas VDB...