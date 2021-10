Julia Vignali se confie sur son quotidien agité avec Kad Merad : "C'est vrai que..."

Julia Vignali a fait une rentrée en beauté sur France 2 en septembre 2021. Avec Thomas Sotto, elle partage l'antenne chaque matin pendant la semaine de Télématin. Un nouveau défi pour la belle brune de 48 ans qui était auparavant le visage du Meilleur Pâtissier sur M6. En acceptant de le relever, Julia Vignali a également accepté de perturber son quotidien avec son compagnon Kad Merad.

"Pour prendre la matinale à 6h30, moi je me lève à 3h30", a-t-elle expliqué à Michel Drucker dans Vivement dimanche ce 17 octobre. "Vous l'avez croisé il y a longtemps Kad ?", lui a-t-il alors demandé, taquin. Ce à quoi son invitée à répondu en toute franchise : "Parfois, il se couche au moment où je me lève. Mais on peut prendre un café, lui avant de se coucher et moi au moment du réveil. C'est vrai que c'est des emplois du temps un peu compliqués mais c'est ça la vie d'artiste."

Cette vie d'artiste qui les force à se séparer de temps en temps, Julia Vignali et Kad Merad s'y sont accommodés. Il faut dire que cela fait maintenant sept ans qu'ils s'aiment dans la discrétion. L'animatrice se souvient même parfaitement de leur première rencontre, laquelle a eu lieu devant des milliers de téléspectateurs. "C'était le 17 février 2014, j'ai la date en tête parce que c'est la première fois que j'anime un direct. J'anime C à vous puisqu'à l'époque Anne-Sophie Lapix est en vacances, je l'a remplace exceptionnellement et ce jour-là, mes invités sont Alice Pol, Dany Boon et Kad Merad. C'est la première fois que j'ai rencontré Kad, en direct. Ça ne s'oublie pas parce que j'étais très stressée, non pas de le rencontrer mais d'animer mon premier direct", s'est-elle souvenue le sourire aux lèvres. Ne dit-on pas que le hasard fait bien les choses ?