Vivement dimanche : Audrey Lamy lumineuse pour une nouvelle sortie post-grossesse

Ce 17 octobre 2021, Michel Drucker retrouve sa case habituelle pour présenter Vivement dimanche. Les téléspectateurs ne devraient pas être déçus avec les passages de plusieurs personnalités de renom.

L'animateur va d'abord parler cinéma en compagnie du casting du film Le trésor du Petit Nicolas, la suite de la saga qui est remplie de nouveautés. Pour commencer, le père de Nicolas est joué cette fois par Jean-Paul Rouve, et non Kad Merad. Valérie Lemercier ne joue plus le rôle de la mère et a été remplacée par Audrey Lamy. Quant au petit Nicolas, c'est le jeune et prometteur Ilan Debrabant qui s'est vu confier la tâche de l'incarner. Le trio a fait le déplacement jusqu'au plateau de Michel Drucker. L'occasion pour Audrey Lamy, dont la ligne est tout à fait retrouvée, de s'offrir une nouvelle sortie post-grossesse, elle qui était enceinte il y a encore quelques mois. Grossesse qu'elle avait pris soin de garder secrète, sans doute en raison de la perte de son bébé survenue une année plus tôt. Audrey Lamy et son compagnon Thomas Sabatier ont donc donné un petit frère ou une petite soeur à leur aîné Léo (né en juin 2016), dans l'intimité la plus totale.

Tom Villa était également invité sur le canapé rouge de l'émission pour évoquer son actualité, laquelle se retrouve bien chargée depuis qu'il peut retourner sur scène pour présenter son one-man show Les nommés sont... L'humoriste s'illustre également actuellement en tant que comédien dans la série Munch.

Michel Drucker changera ensuite de registre en s'entretenant avec le nouveau tandem phare de France 2 : Julia Vignali et Thomas Sotto, lesquels se partagent la présentation de Télématin. Enfin, l'athlète handisport française Marie-Amélie Le Fur, détentrice de neuf médailles lors des Jeux paralympiques, fera le point sur son parcours impressionnant et Patrick Fiori est également attendu dans l'émission, à quelques jours de la diffusion de Mauvaises graines, téléfilm dont il tient le premier rôle.