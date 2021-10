Audrey Lamy radieuse sur tapis rouge après l'annonce d'une grossesse surprise

Depuis que les cinémas ont rouvert, ça y est, tous les films sortent en même temps. Après avoir déjà dépensé des milles et des cents pour Dune, Boîte noire, Tout s'est bien passé ou encore Bac Nord, les aficionado de cinéma vont bientôt pouvoir découvrir Le trésor du petit Nicolas, la suite de la saga. Une partie du casting a été conviée le dimanche 3 octobre 2021 au Grand Rex à Paris pour une avant-première.

Le réalisateur Julien Rappeneau, Audrey Lamy , Anne Goscinny, Jean-Paul Rouve , Noémie Lvovski, Olivier Baroux et son fils Boris ou encore Mathias Gavarry se sont succédés face au photocall de l'évènement et ses journalistes. Une belle soirée de cinéma qui marque le grand retour du petit Nicolas sur grand écran, pour un film disponible en salles dès le mercredi 20 octobre prochain.

Nouveauté pour cette édition, le père de Nicolas est joué cette fois par Jean-Paul Rouve, et non Kad Merad . Le rôle de la mère ne va plus à Valérie Lemercier, mais bien à Audrey Lamy. Le héros de Sempé et René Gosciny apprend dans ce film qu'il va bientôt devoir déménager. S'en suit alors des moyens extrêmes mis en place par les camarades du garçonnet.

Le rôle du petit Nicolas a été attribué à Ilan Debrabant, qu'on a déjà aperçu dans Roulez jeunesse avec Eric Judor, dans Nous finirons ensemble ou encore dans 10 jours sans maman auprès de Franck Dubosc. Déjà un beau palmarès.

Le premier volet du Petit Nicolas au cinéma avait réuni plus d'un million de spectateurs lors de sa première semaine de sortie, en 2009.