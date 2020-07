Le Petit Nicolas : Que devient Maxime Godart, le petit Nicolas ?

Star du film "Le Petit Nicolas" diffusé le 11 juillet 2020 sur M6, Maxime Godart est aujourd'hui âgé de 20 ans et poursuit sa course dans le monde du cinéma, mais aussi du mannequinat. Bientôt sur les écrans dans le court métrage "Léa", Maxime a gardé toute l'innocence et la candeur de son premier rôle aux côtés de Kad Merad et de François Xavier Demaison.

Même visage empreint de candeur illuminé par un regard bleu glacier, l'acteur n'en garde pas moins son caractère lorsqu'il s'agit de défendre ses fans et son public. Le 19 juin 2020, il a d'ailleurs poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux après avoir été approché par une société lui proposant de monnayer ses dédicaces. "Sachez une chose, je préfère prendre plusieurs heures toutes les semaines à répondre à vos messages, demandes de conseils ou autre, parfois au bout de plusieurs jours, certes, mais ce de manière totalement désintéressée par l'argent et sans arrière-pensée, plutôt que de gagner de l'argent pour quelque chose qui ne me coûte que quelques minutes", a-t-il écrit, sûr de lui et toujours très bienveillant envers ses followers.

Loin d'avoir pris la grosse tête, Maxime tient encore une fois à remercier ceux sans qui son ascension n'aurait jamais été possible. Il explique : "J'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux à me soutenir dans mes projets depuis toutes ces années, et j'espère continuer de vous faire sourire par une simple discussion dans la rue. Vous venez des quatre coins du monde, et j'aime notre histoire qui ne fait que commencer." Une chose est certaine, chez Maxime, la sagesse n'attend pas le nombre des années.

