Zendaya : Sirène sublime en robe effet mouillé, Timothée Chalamet sous le charme

Presque passés inaperçus, les autres acteurs de Dune étaient pourtant bien présents ! Timothée Chalamet, Javier Bardem, Josh Brolin, Oscar Isaac et Rebecca Ferguson ont également défendu leur film avec élégance.

Dune raconte l'histoire de Paul Atreides (joué par Timothée Chalamet), un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun. Pour préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers et se dresser contre les forces maléfiques qui se disputent le contrôle de cette planète. Zendaya y incarne un personnage prénommé Chain. Le long métrage sortira en salles le mercredi 15 septembre 2021.

Cet été, Zendaya découvre la Mostra de Venise, mais pas la ville italienne ! Elle y fait son retour pour la première fois depuis 2018, année du tournage du film Spider-Man : Far From Home. Zendaya en partageait l'affiche avec son petit ami actuel, l'acteur Tom Holland.