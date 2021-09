Tina Kunakey : L'épouse de Vincent Cassel, renversante sans lui à Venise

Ainsi, Tina Kunakey retrouve la ferveur de la Mostra ! Sa précédente apparition remonte à 2019. La maman de la petite Amazonie (2 ans) avait alors accompagné son mari Vincent Cassel à l'avant-première du film J'accuse (sorti en salles le 13 novembre 2019) avec Jean Dujardin, Louis Garrel et Emmanuelle Seigner.

Cette fois, c'est sans Vincent que Tina se distingue sur le tapis rouge du Festival International du Film de Venise. La bombe a tout de même eu une pensée pour son époux, avec qui elle vient de commémorer ses noces de blé, correspondant au troisième anniversaire de mariage. Pour l'occasion, Tina Kunakey a posté sur Instagram un diaporama de photos du couple et écrit en légende : "Mon endroit préféré, dans tes bras. Joyeux anniversaire blue. Je t'aime pour toujours".

Tina et Vincent se sont mariés le 24 août 2018, entourés de leurs proches, dans la commune de Bidart. Depuis cette union, le couple s'est installé à Rio, au Brésil, et enchaîne les voyages. "On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! Du coup, on parle plusieurs langues. Tina, depuis que je la connais, est devenue très à l'aise en espagnol et en anglais, mais également en portugais", a récemment confié l'acteur au magazine Madame Figaro.