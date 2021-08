Vincent Cassel et Tina Kunakey inséparables : étreintes et mots doux pour leur anniversaire de mariage

Trois ans déjà ! Vincent Cassel et Tina Kunakey fêtent leur troisième anniversaire de mariage, célébré le 24 août 2018 à Bidart, dans le pays Basque. Les parents de la petite Amazonie (2 ans) en ont profité pour marquer le coup. Sur Instagram mardi soir, ils ont tous les deux eu une pensée émue pour ces noces de blé. L'acteur de 54 ans a choisi une photo de lui et son épouse enlacés sur la plage : "Oui, oui et oui", indique-t-il sobrement en légende.

Tina Kunakey, d'humeur plus partageuse, a quant à elle dévoilé un trombinoscope de trois années d'étreintes. Sur la plage, dans un transat, dans la rue, sur un bateau et même en soirée : c'est à croire qu'elle ne quitte jamais les bras de son homme. "Mon endroit préféré, dans tes bras. Joyeux anniversaire blue. Je t'aime pour toujours", a-t-elle tendrement écrit sur Instagram. Tina Kunakey et Vincent Cassel ont été simplement submergés de messages de félicitations. Un bel anniversaire de mariage.

On sait désormais que, le 31 juillet 2015, Vincent Cassel croisait une belle inconnue dans les rues de Biarritz. À l'époque, le mannequin n'avait que 18 ans. Lui, trente de plus. "Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux", avait expliqué l'acteur de La Haine au Journal de France, en décembre 2018. Six ans après, les voilà plus heureux que jamais, avec une petite fille qui s'épanouit entre le Brésil et la France.