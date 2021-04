Tina Kunakey : Déclaration d'amour de Vincent Cassel pour son anniversaire

Vincent Cassel et Tina Kunakey se sont rencontrés en 2015 et avant de se marier le 24 août 2018 à Bidart, près de Biarritz. Ils sont parents d'une petite fille prénommée Amazonie (2 ans), la première pour le mannequin et la troisième pour son chéri, déjà papa de Deva et Leonie (16 et 9 ans), née de sa précédente union avec l'actrice Monica Bellucci.

A l'occasion de leur nouvelle campagne de mode pour la marque The Kooples, les amoureux se sont récemment livrés dans une interview croisée pour le magazine Madame Figaro. Ils y ont évoqué leur relation fusionnelle et leurs déplacements fréquents avec leur fille : "On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! Du coup, on parle plusieurs langues. Tina, depuis que je la connais, est devenue très à l'aise en espagnol et en anglais, mais également en portugais. Voyager donne une perspective sur ses origines. On sait davantage qui l'on est quand on est parti voir ailleurs comment ça se passe. Et puis, c'est évidemment inspirant."