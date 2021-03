Monica Bellucci égérie de Dolce & Gabbana comme sa fille Deva : sublime pour une nouvelle campagne

Au cinéma et au théâtre, Monica Bellucci a enchaîné les rôles. L'interprète d'Alex dans Irréversible et Irréversible - Inversion Intégrale, de Maria Callas dans Lettres et Mémoires de Maria Callas ou encore de Marie-Madeleine dans La Passion du Christ s'en tient à celui d'égérie de Dolce & Gabbana en ce qui concerne la mode. Elle retrouve son costume sur une nouvelle campagne de la maison italienne.

Cette campagne, Monica Bellucci l'a publiée elle-même sur Instagram. L'actrice suivie par près de 4 millions d'abonnés a posté une photo d'elle, sublime en robe noire fendue, dos à ce qui semble être un lac. La main droite dans les cheveux à peine bouclés, Monica tient dans l'autre le nouveau sac phare de Dolce & Gabbana baptisé Devotion, en miniature et de couleur doré. L'accessoire est disponible pour 1250 euros.

"Nouveau pour @dolcegabbana", écrit simplement @monicabellucciofficiel en légende de sa publication. En commentaire, les compliments fusent. "DIVINE", "Si belle et élégante", "la plus belle femme du monde", peut-on lire parmi les réactions d'internautes conquis.