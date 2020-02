Monica Bellucci : Sa fille Deva, égérie de Dolce & Gabbana, restera à l'école

Deva est la fille aînée de Monica Bellucci et Vincent Cassel. La jeune fille née à Rome le 12 septembre 2004 a deux petites soeurs, Léonie (9 ans), également née du mariage de Monica Bellucci et Vincent Cassel, et Amazonie (10 mois), premier enfant de Vincent Cassel et de sa nouvelle épouse Tina Kunakey.