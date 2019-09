Monica Bellucci et Vincent Cassel : Le couple se reforme à la Mostra de Venise

Irréversible - Inversion Intégrale reprend le film d'origine, Irréversible, mais dans l'ordre chronologique. Il raconte la vengeance menée par Marcus (Vincent Cassel) et Pierre (Albert Dupontel), respectivement compagnon et ex-petite ami d'Alex (Monica Bellucci), jeune femme victime d'un viol.

Vendredi 30 août 2019, Vincent Cassel et son épouse Tina Kunakey, présents à Venise avec leur fille Amazonie, avaient assisté à la projection de J'accuse ! de Roman Polanski, inspiré de la lettre éponyme d'Emile Zola et de l'affaire Dreyfus.

Parents ensemble de deux filles, Deva (15 ans) et Léonie (9 ans), Vincent Cassel et Monica Bellucci ont chacun refait leur vie mais entretiennent de bons rapports pour l'éducation de leur progéniture. "Quand on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Cela veut dire que ce n'est plus possible de continuer", confiait récemment la star italienne à Madame Figaro, avec le sens de la formule qu'on lui connaît.