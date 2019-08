Monica Bellucci et Vincent Cassel : Les ex, réunis, posent ensemble à la Mostra

Entre Vincent Cassel et Monica Bellucci, c'est irréversible : bien que séparés, ils se sont publiquement retrouvés sur le tapis rouge du 76e Festival du film de Venise. Habillés version black and white, la belle Italienne et la star française ont fait fureur !

C'est officiel

Le remontage dans l'ordre chronologique du grand film de #GasparNo #Irrversible, intitul " Inversion intgrale ", sera montr #Venezia2019. Cette version, que j'ai pu visionner, est stupfiante, encore plus amre et sombre, s'achevant sur une image glaante pic.twitter.com/3SQMyT0329 — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) 25 juillet 2019

Papa depuis le 19 avril 2019 d'une petite fille, l'acteur français et sa femme Tina Kunakey ont posé pour les photographes le 30 août 2019 avant la projection du film J'accuse réalisé par Roman Polanski. De son côté, Monica Bellucci s'est séparée en juillet 2019 de son compagnon Nicolas Lefebvre. Pour autant, elle a laissé entendre à Madame Figaro qu'elle n'est pas forcément célibataire... Un mystérieux nouvel amoureux à découvrir pendant la Mostra ?

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos