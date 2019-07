Monica Bellucci séparée de Nicolas Lefebvre : déjà amoureuse d'un autre ?

Maillot une-pièce décolleté et crinière mouillée : Monica Bellucci est la star du nouveau numéro de Madame Figaro de ce 26 juillet 2019. Tout en prenant la pose avec toute la sensualité qu'on lui connaît, l'actrice de 54 ans et ex-femme de Vincent Cassel a pour la première fois évoqué sa récente rupture avec Nicolas Lefebvre.

En expliquant qu'elle préférait embrasser sa beauté naturelle, ses rides et ses cernes, plutôt que de céder aux sirènes du Botox, la comédienne a déclaré : "Mon ex-compagnon, Nicolas Lefebvre, m'a dit un jour une phrase qui est devenue ma devise : 'Chacun à ses raisons.' Les personnes qui ont recours à la chirurgie, je ne les juge pas." Interrogée sur la mention "ex-compagnon", avec qui elle avait déjà annoncé sa séparation au détour d'une interview début juillet, elle explique avec humour : "Mais j'ai dit que c'était fini, je n'ai pas dit que j'étais célibataire !" Pas plus de détails en revanche sur une éventuelle nouvelle romance : "Ah ça, je ne réponds pas."

Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre avaient officialisé leur histoire d'amour en mars dernier lors du défilé Chanel au Grand Palais à Paris, le premier après le décès de Karl Lagerfeld. Cela faisait déjà plusieurs mois que l'actrice et l'artiste parisien de 36 ans se fréquentaient en toute discrétion. Ils étaient ensuite apparus complices à Venise ou à Cannes, en marge du Festival. "Lors de notre histoire avec Nicolas, nous nous sommes très bien entendus et cet homme m'a appris tant de choses, a confié la mère de Deva et Léonie (15 et 9 ans) au magazine italien F plus tôt ce mois-ci. C'est une personne qui a une vraie sensibilité artistique. Mais notre vol ensemble continue désormais sur une autre piste qui est celle d'une amitié pour la vie."