Deva Cassel : Bluffante copie conforme de sa maman Monica Bellucci

La beauté en héritage, la preuve par l'image.

Parents de deux filles, Monica Bellucci et Vincent Cassel voient leur aînée Deva s'imposer comme l'un des nouveaux mannequins à suivre. Une adolescente de 14 ans qui suscite la curiosité et sait alimenter le mystère. Les rares fois où elle s'est dévoilée sur Instagram, la captivante brune n'a pas jugé bon de laisser les images à disposition, elle les a rapidement supprimées. Elle n'a conservé qu'un portrait en noir et blanc datant d'avril 2019, laissant les 19 000 personnes qui suivent sa page ouverte sur leur faim. Sa page personnelle est quant à elle privée. Même lorsqu'elle s'expose sur l'Instagram de son papa, elle reste masquée pour entretenir encore un peu plus le secret.

Pourtant, dimanche 21 juillet 2019, Deva Cassel a partagé deux nouveaux portraits dans ses stories Instagram. Sur le premier, elle pose de trois quarts, ses longs cheveux noirs épais et ondulés lâchés, la bouche légèrement entrouverte. Sur l'autre, l'adolescente porte un débardeur blanc et fixe l'objectif de face. Ses cheveux sont attachés.