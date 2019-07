Monica Bellucci : Confidences sur son divorce avec Vincent Cassel, 6 ans après

En couverture du nouveau numéro de Madame Figaro de ce 26 juillet 2019, Monica Bellucci s'est prêtée au jeu de la séance photo estivale en maillot de bain. Crinière mouillée et maillot une-pièce décolleté devant l'objectif, l'actrice de 54 ans en a profité pour accorder une nouvelle interview. L'occasion pour elle de revenir sur son divorce avec Vincent Cassel, prononcé en 2013.

La star italienne confie avoir "énormément souffert" de cette séparation, survenue après 18 ans de vie commune. "Même si c'est moi qui ai pris la décision, a-t-elle déclaré à nos confrères. Mais quand on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Cela veut dire que ce n'est plus possible de continuer." Depuis leur rupture, les ex-conjoints continuent de rester en contact pour le bien de leurs deux enfants, Deva et Léonie, aujourd'hui âgées de 15 et 9 ans. L'acteur de Mon Roi a d'ailleurs récemment affiché sa tendre complicité avec ses filles lors d'un voyage à trois en Asie. Il est aussi le père d'Amazonie, née en avril dernier de son mariage avec Tina Kunakey.