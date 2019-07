Tina Kunakey et Vincent Cassel tactiles : Tendre photo de vacances depuis Bali

On ne sait pas si les jeunes parents ont décidé de voyager avec leur petite Amazonie, qui a fêté ses 3 mois le 19 juillet. Très discrets sur leur vie privée, encore plus sur celle de leur enfant, Tina Kunakey et Vincent Cassel avaient annoncé la naissance de la fillette d'un sobre "Amazonie est née", message publié sur leurs réseaux sociaux.

Amazonie est la troisième fille de Vincent Cassel. Au début du mois de juillet, l'acteur (qui sera bientôt dans la prochaine saison de Westworld) a posé avec Léonie (8 ans) et Deva (14 ans) sur Instagram. Elles sont les fruits de ses amours avec Monica Bellucci.