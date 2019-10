Vincent Cassel : Confidences sur le prénom de sa fille Amazonie

Après avoir posé ses valises au Brésil ces dernières années, notamment pour surfer, Vincent Cassel a finalement décidé de revenir en France : "J'irai toujours au Brésil, le plus souvent possible, et j'y ai gardé ma maison et ma boîte de production. Vivre là-bas, c'était l'aboutissement d'un vieux fantasme, a-t-il confié. Mais maintenant, j'ai trois enfants [Amazonie, mais aussi Deva et Léonie, nées de son mariage avec Monica Bellucci, NDLR], ma femme est française et je ne peux pas passer ma vie dans les avions. Donc retour au bercail." Dans le quartier parisien de Belleville, plus précisément, où il possède un appartement depuis plusieurs années.

Vincent Cassel est à l'affiche de la nouvelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Hors normes, le 23 octobre 2019 au cinéma.