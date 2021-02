Vincent Cassel, papa fier : sa fille Deva joue les mannequins stars en Espagne

Le 4 février déjà, Deva Cassel avait pu compter sur les encouragements de sa mère sur le réseau social, suite à la parution du magazine Elle dont elle était la star. Des débuts prometteurs que Monica Bellucci avait évoqués lors d'une interview accordée au Monde en février 2020, en précisant qu'elle souhaitait voir son aînée poursuivre ses études en parallèle...

"C'est seulement une campagne [pour Dolce & Gabbana, NDLR], et oui, bien sûr je le souhaite. Et elle va à l'école. Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée. Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela, avait expliqué l'actrice de 56 ans, qui a elle-même débuté en tant que mannequin en Italie à l'adolescence. Et en même temps, voilà... Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente."

De son côté, Léonie (10 ans), la seconde fille que Monica Bellucci partage avec son ex-mari Vincent Cassel, pourrait elle aussi marcher dans les pas de ses parents : "Je pense que mes deux filles ont la fibre artistique, mais on verra, il est un peu tôt pour en parler, sa mère avait-elle confié à Gala en novembre 2019. Cela dit, quelle que soit la décision qu'elles prendront, je les accompagnerai."