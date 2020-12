Monica Bellucci : Son premier mariage méconnu avec Claudio Basso

Quand on parle de la vie amoureuse de Monica Bellucci, un seul nom vient à l'esprit, celui de Vincent Cassel. Entre 1996 et 2013, les deux acteurs ont formé l'un des couples stars les plus iconiques du cinéma. Mais avant même de fonder une famille avec le Français, père de ses filles Deva et Léonie (16 et 10 ans), la belle Italienne avait déjà été mariée... Une première noce bien souvent oubliée.

En 1987, lorsqu'elle rencontre le photographe de mode franco-italien Claudio Basso, Monica Bellucci n'a que 23 ans et vient de commencer sa carrière de mannequin. Séduit par les courbes voluptueuses de la jolie brune, le photographe de 28 ans lui trouve du potentiel et propose de lui tirer le portrait. Un coup de foudre artistique qui donne rapidement naissance à un coup de foudre amoureux. Le couple concrétise sa romance en se mariant à Monte-Carlo en 1990. Mais après seulement six mois d'union, les jeunes mariés décident de se séparer... Une rupture sur laquelle Monaco Bellucci ne s'est confiée que très rarement.

"On s'est laissés au bout de six mois. Une déception", avait-elle simplement confié en 2014, lors d'une interview accordée au quotidien Corriere della Sera, alors qu'elle venait de se séparer de Vincent Cassel. "Je remercie mes deux maris pour ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'ont appris de la vie, de manière inconsciente et différente", la James Bond Girl avait-elle ajouté auprès de Paris Match, toujours en 2014. Monica Bellucci et Vincent Cassel sont restés en bons termes après leurs 17 ans de vie commune. L'actrice de 56 ans a ensuite connu une idylle avec l'artiste contemporain Nicolas Lefebvre, entre 2017 et 2019.

De son côté, le discret Claudio Basso a un temps continué sa brillante carrière de photographe de mode pour les magazines les plus prestigieux, tels que Vogue, Elle, Vanity Fair, Harper's Bazaar... A la suite d'un grave problème de santé, et d'un voyage marquant dans le Connecticut, aux Etats-Unis, l'artiste aujourd'hui âgé de 61 ans a finalement délaissé les top models pour plutôt sublimer la nature au travers l'objectif de son appareil.