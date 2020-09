Vincent Cassel : Sa fille Deva a 16 ans, superbe photo à 2 pour l'occasion

Deva est la fille aînée de Vincent Cassel et Monica Bellucci. Les ex-époux ont eu une deuxième fille, Léonie, âgée de 10 ans. Vincent Cassel s'est ensuite remarié à Tina Kunakey. Le couple est parent d'une fille, Amazonie, née le 19 avril 2020.

En début de semaine, Vincent Cassel est intervenu dans l'émission C à vous, diffusée sur France 5. Il a déploré les "procès d'intention" faits par les médias aux films qui sortent : "On est dans un truc de radicalisme, de pensée unique un peu. J'espère que ça va se calmer parce que cela va être difficile d'être drôle, d'être intéressant... C'est des procès d'intention perpétuels sur le sujet. Il faudrait que tout soit à niveau pour ne déranger personne mais ce n'est pas possible en fait. Dès qu'on commence à parler et qu'on dit quelque chose, on dérange forcément quelqu'un."