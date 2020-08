Vincent Cassel et Tina Kunakey : Leurs 2 ans de mariage en photos inédites

Le couple fête déjà ses noces de cuir : le 24 août 2020, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont fêté leurs 2 ans de mariage. Pour l'occasion, le mannequin de 23 ans s'est saisi de son compte Instagram pour partager quelques photos souvenirs du jour J avec ses fans. Des clichés réalisés lors de la cérémonie organisée à Bidart, près de Biarritz.

La robe de mariée Vera Wang, le baiser des jeunes mariés, la séance photo après l'échange des voeux... Même Deva et Leonie, 15 et 9 ans, les filles que Vincent Cassel a eues avec son ex-femme Monica Bellucci, font une rare apparition le temps d'une photo publiée en story. Un cliché qui met en avant la tendre complicité qui unit les deux soeurs. Plusieurs personnalités avaient également assisté aux noces : Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Leïla Bekhti et Tahar Rahim, mais aussi Élie Semoun et le photographe JR avaient tous répondu à l'invitation. La soeur de Vincent, Cécile Cassel, avait également été aperçue au milieu des invités.