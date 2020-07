Vincent Cassel en vacances avec ses filles : rare photo pleine de tendresse

L'heure des vacances a sonné pour Vincent Cassel. Et pour l'acteur de 53 ans, elles sont synonyme de famille et dépaysement. Mercredi 29 juillet 2020, il a dévoilé une adorable photo de ses filles et lui, sur Instagram.

L'époux de Tina Kunakey a préféré ne pas passer ses vacances en France. Entre son accident de scooter et le confinement, Vincent Cassel avait probablement besoin de se ressourcer dans un autre pays durant plusieurs jours. Et c'est semble-t-il en Amazonie qu'il a choisi de poser ses valises, un beau clin d'oeil à sa dernière fille née en 2019 et qui porte le nom de cette région naturelle d'Amérique du Sud. Ou alors il a choisi de taguer ce lieu en localisation afin de faire savoir qu'il pensait à elle. On ne sait pas si son épouse et leur bébé sont à ses côtés. Ce qui est certain, c'est que Deva et Léonie (nées en 2004 et en 2010 de son ancienne union avec la sublime Monica Bellucci) sont du voyage.

D'ordinaire discret sur sa vie privée, Vincent Cassel a fait une exception pour partager son bonheur d'être auprès de ses deux filles pendant les vacances. Il a publié une photo en noir et blanc sur laquelle Deva, Léonie et lui apparaissent de dos, en train de se balader dans la rue. L'acteur tient la main de la plus jeune, un tendre cliché qui a attendri ses abonnés. "Déjà mourant de désir", a-t-il écrit en portugais, en légende. Le texte est accompagné d'émojis coeur.