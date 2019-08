Vincent Cassel et Tina Kunakey fêtent leur 1er anniversaire de mariage en photos

Un an déjà ! Ce samedi 24 août 2019, Vincent Cassel et Tina Kunakey fêtent leur premier anniversaire de mariage. Toujours aussi actifs sur les réseaux sociaux, l'acteur et le mannequin se sont saisis de leurs comptes Instagram respectifs pour célébrer cet événement en images. L'occasion pour leurs fans de découvrir des photos inédites de leur union, célébrée l'été dernier après trois ans de romance.

En story, la jolie brune de 22 ans a en effet ouvert son album photo de mariage : à sa sortie de la voiture, attendue par son papa, radieuse dans sa robe bustier Vera Wang, tout sourire lors de la réception, alanguie sur les genoux de son nouvel époux... Les jolies images ont été prises à Bidart, près de Biarritz, où s'est tenue la cérémonie le 24 août 2018. Un grand dîner avait été organisé la veille à l'Hôtel du Palais, établissement cinq étoiles réputé sur la côte Basque. Plusieurs personnalités avaient assisté aux noces : Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Leïla Bekhti et Tahar Rahim, mais aussi Elie Semoun et le photographe JR avaient tous répondu à l'invitation. La soeur de Vincent, Cécile Cassel, avait également été aperçue au milieu des invités.