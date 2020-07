Deva Cassel : Accusée d'avoir fait de la chirurgie esthétique, elle réplique

Les apparitions de Deva Cassel sur la Toile se comptent sur les doigts de la main ! Alors, lorsque la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci s'y met, difficile de passer à côté. Chacun de ses très rares posts recueille d'ailleurs des milliers de mentions "j'aime" et de commentaires. Si beaucoup sont en admiration devant sa beauté qu'elle tient de sa célèbre maman, la jeune Deva est, comme beaucoup d'enfants de stars, parfois victime de commentaires malveillants.

Dimanche dernier, ce fut le cas lorsqu'elle a décidé de publier une très belle photo d'elle en noir et blanc. Une image qui se veut artistique et plutôt naturelle, mais qui n'a pas plu à un internaute qui a soupçonné la jeune fille d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. "Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise avec vous-même ? Vous étiez jolie avant l'opération, vous n'avez pas besoin d'imiter votre mère et de lui voler son identité. Vous feriez mieux d'être vous-même et de trouver votre place. Concentrez-vous sur votre talent et soyez une bonne actrice comme votre légende de père et cessez de vous conduire comme une adulte. Agissez comme une adolescente, car vous n'êtes qu'une adolescente", lui a-t-il écrit, pointant du doigt une correction au niveau des lèvres.

Un commentaire qui a rapidement fait débat, conduisant Deva Cassel à intervenir elle-même. La jeune femme qui évolue dans le milieu du mannequinat a ainsi fermement réfuté tout recours au bistouri. "S'il vous plaît, je vais bientôt avoir 16 ans. Il est normal que les adolescents subissent des changements physiques, surtout à cet âge. Je n'ai jamais envisagé de me faire opérer et je sais que mes parents ne me laisseraient jamais subir une intervention pour changer mon corps sans raison. Mes lèvres ont évolué comme le reste de mon corps parce que c'est comme ça que le corps humain fonctionne ! Alors s'il vous plaît, réfléchissez avant d'essayer de répandre des nouvelles aussi stupides et inutiles sur les jeunes". Une réponse on ne peut plus claire qui a été saluée par le reste de ses fans.