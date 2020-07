Deva Cassel captive avec de surprenants et magnifiques yeux bleus

Bien que lancée avec succès dans le mannequinat, Deva Cassel est encadrée de très près par sa maman.

En février dernier, lors d'une interview accordée au Monde, Monica Bellucci s'était confiée sur sa fille, née de son mariage passé avec Vincent Cassel. "C'est seulement une campagne, avait relativisé l'actrice de 55 ans. Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée. Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela. Et en même temps, voilà... J'ai fait mes premiers pas dans le mannequinat à 16 ans et j'étudiais en même temps." Monica Bellucci avait assuré que les études restaient la priorité de sa fille, avec qui elle a été confinée dans le pays basque, pour être également proche de son papa : "Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente."

Monica Bellucci et Vincent Cassel, séparés depuis 2013, sont également les parents d'une deuxième fille Léonie, 10 ans. L'acteur a une troisième fille, Amazonie, née en avril 2019 de son mariage avec le mannequin Tina Kunakey.