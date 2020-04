Monica Bellucci et Vincent Cassel réunis au Pays basque : elle s'explique

Confinement oblige, c'est par téléphone que Monica Bellucci a accordé une nouvelle interview au magazine Madame Figaro de ce 24 avril 2020. L'occasion pour l'actrice italienne de donner de ses nouvelles depuis son confinement en famille, avec ses deux filles, Deva et Léonie (15 et 9 ans). La star a fait le choix de partir s'isoler sur la côte basque pour une bonne raison : se rapprocher du père de ses filles, Vincent Cassel, qui y vit une partie de l'année. Cela fait maintenant sept ans que le couple star a divorcé.

Bien qu'elle se dise inquiète et triste face à cette situation de crise sanitaire, qui touche tout particulièrement son pays natal, Monica Bellucci relativise et reste optimiste : "Ma famille va bien, mais ils sont tous là-bas, en Ombrie et dans la région de Côme, sans parler de tous mes amis à Rome (...). Nous vivons tous dans la peur, car l'heure est grave et en même temps, j'ai une entière confiance en la médecine, je suis convaincue qu'on va trouver un médicament puis un vaccin." D'ici-là, la comédienne de 55 ans tente de mener un confinement familial organisé autour du "rythme" de ses filles : "Elles reçoivent des cours scolaires en vidéo et je surveille ça d'un oeil vigilant. Il est indispensable qu'elles aient un cadre. Le reste du temps - et il y en a peu -, je lis des scénarios (...). Pour le reste, nous sommes très respectueuses des consignes : nous ne sortons pas."