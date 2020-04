Vincent Cassel : Papa ébloui par les talents de chanteuse de sa fille Deva

Vincent Cassel est un père très fan de ses deux grandes filles, Deva (15 ans) et Léonie (9 ans), issues de son mariage terminé avec Monica Bellucci. Le père de famille a plus récemment accueilli une petite Amazonie, née de sa seconde union avec Tina Kunakey. Actuellement, ce sont les exploits de son aînée Deva qui le rendent plus qu'admiratif.

Le mercredi 15 avril 2020, l'acteur français a publié sur Instagram plusieurs vidéos de sa fille en train de chanter en italien avec un très joli timbre de voix. On remarque par ailleurs que la jeune Deva maîtrise à merveille la guitare. Il semblerait que cette jolie vidéo de chant ait originellement été publiée sur TikTok.