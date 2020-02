Vincent Cassel et sa fille Deva : mise en garde nerveuse aux prétendants

Quand il s'agit de ses filles, Vincent Cassel monte très vite dans les tours. Des coups de sang qu'il peut regretter.

Le 4 février 2020, l'acteur de 53 ans a publié un message pour le moins explosif dans ses stories Instagram. Sur une image de la première campagne publicitaire de sa fille Deva (15 ans) pour le parfum Dolce Shine de Dolce & Gabbana, Vincent Cassel a écrit : "Celui qui s'approche j'le nique." Des mots qu'il a fini par retirer. L'avertissement est on ne peut plus clair : personne ne touche à fille chérie. Vincent Cassel a-t-il publié ce message après avoir vu ou reçu des commentaires sur Deva ?

À seulement 15 ans, Deva Cassel fait son entrée dans le monde du mannequinat par la grande porte, en suivant les pas de sa maman. Tout comme l'a été Monica Bellucci, l'adolescente est égérie Dolce &Gabbana. Dans la première campagne publicitaire, on découvre la jeune égérie lumineuse dans une longue robe blanche décorée de guipure, ses magnifiques longs cheveux noirs lâchés, au bord de la mer et avec des fleurs colorées. Sous un magnifique ciel bleu, elle court dans un parc, se déplace en voiture et déambule dans une jolie rue pavée. Deva est tout simplement sublime et cette campagne publicitaire ne sera certainement pas la dernière.