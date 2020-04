Tina Kunakey, maman d'Amazonie : photos inédites de sa grossesse

Le 19 avril 2020, la petite Amazonie fêtera son tout premier anniversaire. Voilà une date que ses parents, Tina Kunakey et Vincent Cassel, ne sont pas près d'oublier. Pour patienter un peu jusqu'à l'échéance, le mannequin français a dévoilé plusieurs photos de sa grossesse passée. Sur une série de clichés en noir et blanc, on la voit dénudée et enveloppée dans une large robe fluide.

Sans rien écrire en légende de ces belles photos, Tina Kunakey n'indique que la localisation de ses photos : "Amazonie" - un joli clin d'oeil. De quoi émerveiller ses abonnés. "Sublime", complimente Flora Coquerel. "Le plus beau jour de ma vie", s'est extasié son frère Zakari. Deux photos également "likées" par le papa, Vincent Cassel.